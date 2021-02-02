"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность", — говорится в сообщении фонда.

По данным РФПИ, только четыре разработчика вакцин в мире, включая НИЦЭМ им. Гамалеи, опубликовали результаты третьей фазы исследований в ведущих рецензируемых медицинских журналах.

По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

"На основе аденовирусов человека созданы уже несколько вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее перспективных для создания новых препаратов в будущем", — отметил он.