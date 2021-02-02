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Москва

Журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины «Спутник V» 

ТАСС и ещё 8 10 минут назад
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность, следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность", — говорится в сообщении фонда.

По данным РФПИ, только четыре разработчика вакцин в мире, включая НИЦЭМ им. Гамалеи, опубликовали результаты третьей фазы исследований в ведущих рецензируемых медицинских журналах.
По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

"На основе аденовирусов человека созданы уже несколько вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее перспективных для создания новых препаратов в будущем", — отметил он.

Разработчик «Спутника V» создаст новую вакцину от коронавируса
Свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении, сообщил, что всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90%, при этом "Спутник V" превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки благодаря температурному режиму +2 +8 градусов и более доступной цене.
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Общество , Видео , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Москва
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