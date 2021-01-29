Пока вы спали: школьников могут перевести на шестидневку

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Школьников могут перевести на шестидневку

Минпросвещения рекомендовало российским школам подумать о возможности перехода на шестидневное обучение, чтобы восполнить длительное пребывание учеников на карантине и недополученные из-за этого знания, пишет «Коммерсант».

При этом, по данным издания, идею перехода на шестидневку отвергли в Крыму и Санкт-Петербурге. Предпосылок для перехода на более длительное обучение не видят в Пермском крае и Сахалинской области. В Еврейской АО, Якутии, в Дагестане и Иркутской области отметили, что большинство школ и сейчас учатся по шестидневному графику.

В Новосибирской области и Хабаровском крае оставили решение на усмотрение школ, а в Ульяновской области эта тема даже не обсуждалась.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести специальный налоговой режим для сферы общественного питания и рассмотреть возможность отмены НДС для предприятий отрасли, либо его снижения до 10%. Об этом сообщает ТАСС.

«Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15%, для предприятий с выручкой от 800 млн рублей до 2 млрд рублей — установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников», — говорится в письме бизнес-омбудсмена.

Вырос госдолг российских регионов

По итогам 2020 года государственный долг регионов России увеличился на 18% и достиг 2496 млрд рублей. Об этом заявил «Российской газете» первый заместитель министра финансов Леонид Горнин

При этом, по его словам, более половины прироста долга регионов (56%) «пришлось на практически бесплатные бюджетные кредиты из федерального бюджета».

А задолженность перед кредитными организациями за год даже сократилась на 5,6 млрд рублей.

«Таким образом, несмотря на общий рост государственного долга регионов, его структура улучшилась», — подчеркнул Горнин.

Россия при президенте Владимире Путине обновила и модернизировала вооруженные силы. Ей удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое мнение в статье для издания Berlingske высказал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

Экс-министр высоко оценил российские сухопутные войска, отметив, что он показали свою эффективность в Сирии, а также то, как были модернизированы системы противовоздушной обороны России.

При этом Уффе Эллеманн-Йенсен указал и на слабые места, в частности, он отметил, что военно-морские силы России не подходят для крупных операций в мировом океане.

Президент США Джо Байден «не сдерживался» в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, по данным РИА Новости, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.