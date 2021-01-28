Она заверила, что у американского лидера были четкие цели, и он реализовал их во время беседы.

«Он никогда не сдерживался, когда речь шла президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства», — подчеркнула Псаки.

По ее словам, Байден откровенно высказывался по поводу того, как обращаются с оппозиционером Алексеем Навальным и с участниками несанкционированных акций, которые прошли в российских городах 23 января. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Вашингтон будет столь же откровенным с Россией по проблемным вопросам и при контактах на других уровнях.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил , что телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы. Беседа продолжалась более 35 минут, она была рабочей и откровенной.