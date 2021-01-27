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Британский таблоид Dailymail опубликовал подборку фотографий с популярного в России Instagram-аккаунта @typical.rykozhop, который раскрывает самые ужасные дизайнерские решения и катастрофические последствия неумелого ремонта.

Западные журналисты назвали снимки настоящим кошмаром, а пользователи соцсетей посочувствовали людям, живущим в подобных условиях.

«У туалета случился экзистенциальный кризис», — так один из пользователей прокомментировал фотографию с очень длинным коридором в ванной комнате.

«Это выглядит круто, до тех пор, пока не наступит зима», — восхитился дизайнерской находкой другой пользователь.

Особенной читателей таблоида напугал снимок со стиральной машиной, балансирующей над ванной. А фотографию с двойной дверью пользователи объяснили холодным климатом и любовью россиян к массивной мебели.

Самые яркие снимки в галерее от «Рамблер».