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Москва

Типичный рукожоп: в сети появились снимки самых кошмарных ремонтов россиян 

Александр Котлеткин 1 час назад
Британский таблоид Dailymail опубликовал подборку фотографий с популярного в России Instagram-аккаунта @typical.rykozhop, который раскрывает самые ужасные дизайнерские решения и катастрофические последствия неумелого ремонта.
Западные журналисты назвали снимки настоящим кошмаром, а пользователи соцсетей посочувствовали людям, живущим в подобных условиях.
«У туалета случился экзистенциальный кризис», — так один из пользователей прокомментировал фотографию с очень длинным коридором в ванной комнате.
«Это выглядит круто, до тех пор, пока не наступит зима», — восхитился дизайнерской находкой другой пользователь.
Особенной читателей таблоида напугал снимок со стиральной машиной, балансирующей над ванной. А фотографию с двойной дверью пользователи объяснили холодным климатом и любовью россиян к массивной мебели.
Самые яркие снимки в галерее от «Рамблер».
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