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Авиация поднялась, несмотря на снег: как прошел парад Победы в Москве

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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости

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Ракетные комплексы «Ярс» во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Ракетные комплексы «Ярс» во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
6/30
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Бронеавтомобиль «Тигр-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Бронеавтомобиль «Тигр-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Военнослужащие парадных расчетов перед началом военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
8/30
Военнослужащие парадных расчетов перед началом военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес перед началом военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес перед началом военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости

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Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Владимир Смирнов/ТАСС
Трансляция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Владимир Гердо/ТАСС
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Трансляция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года Владимир Гердо/ТАСС 
© Владимир Гердо/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Президент РФ Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Военнослужащие на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Военнослужащие на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости

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Владимир Путин на параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Владимир Путин на параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Михаил Терещенко/ТАСС
Знаменная группа на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Знаменная группа на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М.Халилова на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М.Халилова на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Штурмовики Су-25 на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

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Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
21/30
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Курсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
22/30
Курсантки военного университета Министерства обороны на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева направо) перед началом парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2024 года
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева направо) перед началом парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2024 года 
© Михаил Метцель/ТАСС

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Курсанты Военно-морского политехнического института на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Курсанты Военно-морского политехнического института на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Станислав Красильников/РИА Новости
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года На экране слева: художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
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Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года На экране слева: художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) перед началом парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2024 года
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) перед началом парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2024 года 
© Михаил Метцель/ТАСС
Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко шпиц Умка на трибуне зрителей на Красной площади перед началом военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко шпиц Умка на трибуне зрителей на Красной площади перед началом военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости

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Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года
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Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года 
© Владимир Гердо/ТАСС

На Красной площади прошел парад военной техники в честь 79-й годовщины победы в Великой отечественной войне. В нем приняли участие девять тысяч военнослужащих, причем около тысячи из них — участники СВО.

Впервые в истории парад Победы проходит под снегом. Несмотря на погоду, воздушная часть парада все же состоялась. Авиация раскрасила небо над Красной площадью в цвета российского флага.

В этом году парад Победы длился 51 минуту. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным шествие смотрели президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

После официальной части президенты дошли до Могилы Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.

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