Авиация поднялась, несмотря на снег: как прошел парад Победы в Москве
На Красной площади прошел парад военной техники в честь 79-й годовщины победы в Великой отечественной войне. В нем приняли участие девять тысяч военнослужащих, причем около тысячи из них — участники СВО.
Впервые в истории парад Победы проходит под снегом. Несмотря на погоду, воздушная часть парада все же состоялась. Авиация раскрасила небо над Красной площадью в цвета российского флага.
В этом году парад Победы длился 51 минуту. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным шествие смотрели президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
После официальной части президенты дошли до Могилы Неизвестного Солдата, чтобы возложить цветы.
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