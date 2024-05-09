Авиация поднялась, несмотря на снег: как прошел парад Победы в Москве

Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на воздушной части военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года