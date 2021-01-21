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Москва

Развеян миф о бесплатном жилье в СССР 

Александр Котлеткин 32 минуты назад
Колумнист «Комсомольской правды» Герман Пятов развеял миф о бесплатных квартирах в СССР. По мнению журналиста, ради заветных квадратных метров приходилось стоять в очереди 10-20 лет, при этом беспрестанно работая.
«Кому давали "бесплатные квартиры"? Тем, кто ишачил, как проклятый, на тяжелой, низкооплачиваемой, непопулярной работе, и стоял в очереди на квартиру — лет 10-15, — написал эксперт. — А были ли такие, кто получал вне очереди? Да, это партийная и советская номенклатура — аналог сегодняшних высокопоставленных чиновников и депутатов».
Пятов считает, что квартиры в СССР не могут называться бесплатными, так как они оплачивались трудом всех, кто работал в стране. Советские власти обирали трудящихся, выплачивая им лишь около 5-10 процентов от реально заработанных денег. Большая часть суммы тратилась на амбициозные мегапроекты и лишь крохи шли на жилищное строительство.
Пятов напомнил, что простые советские люди жили, в том числе, в бараках, коммунальных квартирах, общежитиях, а получив отдельное жилье, они не могли оформить его в собственность.
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Общество , Фото , СССР , Миф , Комсомольская правда
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