Раздетый мужчина прокатился на сноуборде по улицам Москвы

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Москва

Появилось видео опасного катания обнаженного москвича на сноуборде 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Раздетый до трусов мужчина прокатился по улицам Москвы на сноуборде, прицепленному к автомобилю. Опасное развлечение экстремала сняли на видео. Запись опубликовал телеканал «Москва 24». На кадрах запечатлено, как практически полностью обнаженный герой ролика дрейфует на сноуборде, который привязан к машине.
Стоит отметить, что подобные забавы не всегда заканчиваются хорошо. Чаще всего поездки «на буксире» оборачиваются настоящей трагедией.
Ранее сообщалось, что на одном из пляжей Сочи в январе был замечен купающийся в Черном море мужчина.
Общество , Видео , Новости Москвы
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