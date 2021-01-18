Раздетый мужчина прокатился на сноуборде по улицам Москвы

Все новости на карте

Раздетый до трусов мужчина прокатился по улицам Москвы на сноуборде, прицепленному к автомобилю. Опасное развлечение экстремала сняли на видео. Запись опубликовал телеканал «Москва 24». На кадрах запечатлено, как практически полностью обнаженный герой ролика дрейфует на сноуборде, который привязан к машине.

Стоит отметить, что подобные забавы не всегда заканчиваются хорошо. Чаще всего поездки «на буксире» оборачиваются настоящей трагедией.