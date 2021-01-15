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Москва

Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Купающийся в Черном море турист в январе удивил жителей Сочи. Туриста-моржа сняли на камеру на одном из пляжей курортного города, запись размещена в Instagram-аккаунте @live.sochi, который посвящен Сочи.
На кадрах раздетый мужчина выходит из воды после купания, в то время как на пляже гуляют люди в куртках и шапках.

«На дворе 13 января, хоть и воздух сегодня прогрелся до рекордных уровней в 19 градусов, но водичка холодная и волны к тому же. Но это не мешает некоторым искупнуться», — подписали публикацию авторы ролика.

Общество , Видео
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