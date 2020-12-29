«Голый клининг» набирает популярность 

Жительницы Великобритании Никки Белтон и Линн Вулман придумали необычный стартап. Девушки создали клининговую компанию, работницы которой убираются в помещении у клиента в обнажённом виде. Об этом сообщает Life.

Заказчику представлены нескольких вариантов уборки: сотрудница компании остаётся в одном белье, обнажает грудь или раздевается полностью. Услуга доступна не всем — все уборщицы и клиенты проходят тщательную проверку. Стоимость работы составляет 95 фунтов в час (9,5 тысячи рублей). Сейчас основательницы компании готовятся выйти на мировой рынок и запустить франшизу.

По их мнению, спрос на "голый сервис" в последнее время резко вырос, так как люди стремятся к приятному опыту после всего, что им пришлось пережить в этом году.