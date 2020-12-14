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Пока вы спали: В России могут заморозить цены на продукты 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы спали: В России заморозят цены на продукты
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Цены на продукты могут заморозить

Цены на сахар и подсолнечное масло могут быть заморожены на три месяца. Об этом сообщают «Известия». Два участника совещания с министерствами промышленности и торговли, сельского хозяйства и экономического развития и ФАС по стабилизации цен рассказали изданию, что с 1 января до 1 апреля бизнес может зафиксировать верхние пределы закупочных и розничных цен на сахар-песок (36 и 45 рублей за килограмм) и подсолнечное масло (95 и 110 рублей за литр) из-за роста их стоимости.
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Ковид угрожает почти двум миллиардам человек

Около 1,8 миллиарда человек подвергаются повышенному риску заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 и другими заболеваниями из-за отсутствия основных услуг водоснабжения в медицинских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения. Там рассказали, что в настоящее время каждое четвертое медучреждение в мире не имеет услуг водоснабжения, а каждое третье не имеет доступа к средствам гигиены рук при оказании помощи.

«Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности медицинских работников и пациентов, однако предоставление этих услуг не является приоритетным», — отметили в ВОЗ.

США накажут Турцию за покупку С-400

Власти США накажут власти Турции за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщают «Известия». На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Конгресс США принял законопроект об ассигнованиях на оборонные цели. В частности, он подразумевает наложение санкций на Анкару за приобретение С-400. До сих пор американский президент Дональд Трамп препятствовал наказанию Турции за это, однако на этот раз, возможно, не станет, ведь иначе поставит под удар финансирование Министерства обороны США.
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Правила оформления больничных изменились

В России изменились правила оформления листка нетрудоспособности. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, с 14 декабря для оформления бумажного больничного нужен документ, удостоверяющий личность, а для оформления электронного — СНИЛС; больничный смогут оформить лица, приговоренные к лишению свободы, которые привлечены к оплачиваемому труду; больничный по уходу за ребенком не будет ограничен по срокам; один электронный больничный можно будет оформить при болезни трех детей; больничный можно будет оформить дистанционно при угрозе распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
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Украина взяла курс на коллапс

Огромное количество украинцев останется без работы и не сможет оплачивать повышенные жилищно-коммунальные тарифы. Об этом директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил «Главреду». С декабря на Украине выросли тарифы ЖКХ, а областные газовые компании пересчитали в сторону увеличения размер платы за газ. 8-24 января 2021 года в стране будет действовать локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Такое ощущение, что наши власти твердо взяли курс на то, чтобы в стране скорее наступил коллапс платежеспособности не только граждан, а и украинского бизнеса», — высказал мнение Гончаров.

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Общество , Александр Гончаров , Дональд Трамп , Минздрав РФ , Пентагон , ВОЗ , Конгресс США , ФАС
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