В России захотели заморозить цены на продукты

Профильные ведомства выступят с инициативой заморозить цены на сахарный песок и растительное масло на три месяца, начиная с января 2021 года. Об этом рассказали источники на рынке, участвующие в совещаниях с министерствами и Федеральной антимонопольной службой по данному вопросу.

Как утверждают источники, в случае принятия соответствующего решения литр масла при закупке у производителя будет стоить не более 95 рублей, что в рознице для потребителя составит не выше 110 рублей. Для сахара обсуждаются цены 36 и 45 рублей за килограмм соответственно.

Предполагается, что соответствующая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями-производителями.

Официальное подтверждение данной информации не поступало. В министерствах и ФАС не ответили на запросы по этой теме.

Источники утверждают, что 14 декабря в первой половине дня стороны проведут еще одну серию совещаний, а во второй половине дня предложения направят в правительство на оценку, пишут « Известия ».