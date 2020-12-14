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Москва

СМИ: Кабмину предложат заморозить цены на сахар и масло на три месяца 

Вечерняя Москва и ещё 5 31 минуту назад
В России захотели заморозить цены на продукты
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Профильные ведомства выступят с инициативой заморозить цены на сахарный песок и растительное масло на три месяца, начиная с января 2021 года. Об этом рассказали источники на рынке, участвующие в совещаниях с министерствами и Федеральной антимонопольной службой по данному вопросу.
Как утверждают источники, в случае принятия соответствующего решения литр масла при закупке у производителя будет стоить не более 95 рублей, что в рознице для потребителя составит не выше 110 рублей. Для сахара обсуждаются цены 36 и 45 рублей за килограмм соответственно.
Предполагается, что соответствующая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями-производителями.
Официальное подтверждение данной информации не поступало. В министерствах и ФАС не ответили на запросы по этой теме.
Источники утверждают, что 14 декабря в первой половине дня стороны проведут еще одну серию совещаний, а во второй половине дня предложения направят в правительство на оценку, пишут «Известия».
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил возмущение тем, насколько долго власти решают вопрос с ценами на продукты в стране. Глава государства жестко раскритиковал правительство за медлительность и ненужные «эксперименты».
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Политика , Общество , Владимир Путин , ФАС , газета "Известия"
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