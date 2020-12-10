Секс-символ UFC осталась без работы 

Глава UFC Дана Уайт уволил одну из главных красоток промоушена Рэйчел Остович . На днях спортсменка потерпела третье поражение подряд, уступив Джине Мазани техническим нокаутом под занавес третьего раунда на турнире The Ultimate Fighter 26. От «чистки», которую проводит Дана Уайт, девушку не спасла всенародная любовь и неформальное звание секс-символа UFC.

О своем будущем любимица фанатов не распространяется, однако признает, что ряд предложений уже имеется. Об этом сообщает Газета.ru.

29-летняя американка подписала контракт с промоушеном в 2017 году. В своём дебютном бою под эгидой UFC Остович победила Карину Геворкян в первом раунде.

В январе 2020 года Рэйчел Остович была дисквалифицирована на восемь месяцев за употребление допинга. Поединок с Мазани 28 ноября стал для неё первым после возвращения.