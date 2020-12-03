Пока вы спали: «Прорыв американской блокады» 

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Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой, при этом зрителей, дающих блогерам провокационные задания, могут начать привлекать к ответственности, сообщает «Взгляд».

По словам адвоката Максима Калинова, в первую очередь речь идет о подписчиках, плативших блогеру Reeflay за издевательства над его девушкой, которая в итоге умерла в прямом эфире. Так как их действия можно трактовать как подстрекательство.

«За подстрекательство присылавших деньги зрителей накажут в том случае, если самого блогера привлекут к уголовной ответственности», — пояснил он.

США беспокоит ракетная мощь России, и они делают все возможное для того, чтобы ограничить ее развитие, налагая на страну экономические санкции. Однако даже в этих условиях России удалось создать межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая считается самой мощной в мире. Информация об этом появилась в китайском приложении WeChat и была переведена ИноСМИ.

В Китае отметили, что ракета «Сармат» способна стереть с лица земли целый город, и назвали ее прорывом «тотальной американской блокады».

В 2021 году цены на квартиры в российских новостройках могут вырасти на 10–12%, а в Москве — на 20%. Об этом со ссылкой на участников рынка недвижимости пишет газета «Известия».

По данным экспертов, на рост цен влияет спрос на жилье, обусловленный льготной ипотекой на новостройки под 6,5%, снижением ипотечных ставок на вторичные квартиры, уменьшение ставок на депозиты и девальвация рубля. При этом участники рынка прогнозируют, что в 2021 году тренд повышения стоимости жилья сохранится, но цены будут расти медленнее.

Турция переместилась на четвертую строчку рейтинга по количеству больных COVID-19, и с 1 декабря в стране были введены более жесткие меры для предотвращения распространения инфекции. В том числе местным жителям полностью запретили выходить на улицу по выходным дням. При этом власти пообещали, что эти ограничения не будут распространяться на туристов, сообщают «Известия».

Ассоциации туроператоров России отметили, что не фиксируется аннуляция путевок в Турцию на новогодние праздники, однако акцент сместился на отели, которые располагают закрытыми спа-зонами, бассейнами с подогреваемой водой и спортивными площадками. В свою очередь представитель посольства Турции в РФ пояснил, что туристы будут получать соответствующий документ в гостинице, который разрешит им передвигаться по улицам.

«Арцах и управляемый хаос»

В ходе саммита стран ОДКБ, который прошел в дистанционном режиме 2 декабря, лидеры Армении и Белоруссии Никол Пашинян Александр Лукашенко высказались о сложной ситуации в своих странах, напомнив о необходимости совместных действий. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что необходимо создать условия «для возвращения арцахцев в свои дома» и жизни в безопасности «на своей земле». А президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об акциях протеста в стране с требованием его отставки, подчеркнул, что это «не спонтанное проявление недовольства», а скатывание международного по