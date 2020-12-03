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Пока вы спали: «Прорыв американской блокады» 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы спали: «Прорыв американской блокады»
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

За смерть в прямом эфире ответят зрители

Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой, при этом зрителей, дающих блогерам провокационные задания, могут начать привлекать к ответственности, сообщает «Взгляд».
По словам адвоката Максима Калинова, в первую очередь речь идет о подписчиках, плативших блогеру Reeflay за издевательства над его девушкой, которая в итоге умерла в прямом эфире. Так как их действия можно трактовать как подстрекательство.

«За подстрекательство присылавших деньги зрителей накажут в том случае, если самого блогера привлекут к уголовной ответственности», — пояснил он.

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«Прорыв американской блокады»: в Китае оценили российскую ракету

США беспокоит ракетная мощь России, и они делают все возможное для того, чтобы ограничить ее развитие, налагая на страну экономические санкции. Однако даже в этих условиях России удалось создать межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая считается самой мощной в мире. Информация об этом появилась в китайском приложении WeChat и была переведена ИноСМИ.
В Китае отметили, что ракета «Сармат» способна стереть с лица земли целый город, и назвали ее прорывом «тотальной американской блокады».
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В России взлетят цены на жилье

В 2021 году цены на квартиры в российских новостройках могут вырасти на 10–12%, а в Москве — на 20%. Об этом со ссылкой на участников рынка недвижимости пишет газета «Известия».
По данным экспертов, на рост цен влияет спрос на жилье, обусловленный льготной ипотекой на новостройки под 6,5%, снижением ипотечных ставок на вторичные квартиры, уменьшение ставок на депозиты и девальвация рубля. При этом участники рынка прогнозируют, что в 2021 году тренд повышения стоимости жилья сохранится, но цены будут расти медленнее.
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Россиян не испугал коронавирус в Турции

Турция переместилась на четвертую строчку рейтинга по количеству больных COVID-19, и с 1 декабря в стране были введены более жесткие меры для предотвращения распространения инфекции. В том числе местным жителям полностью запретили выходить на улицу по выходным дням. При этом власти пообещали, что эти ограничения не будут распространяться на туристов, сообщают «Известия».
В Ассоциации туроператоров России отметили, что не фиксируется аннуляция путевок в Турцию на новогодние праздники, однако акцент сместился на отели, которые располагают закрытыми спа-зонами, бассейнами с подогреваемой водой и спортивными площадками. В свою очередь представитель посольства Турции в РФ пояснил, что туристы будут получать соответствующий документ в гостинице, который разрешит им передвигаться по улицам.
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«Арцах и управляемый хаос»

В ходе саммита стран ОДКБ, который прошел в дистанционном режиме 2 декабря, лидеры Армении и Белоруссии Никол Пашинян и Александр Лукашенко высказались о сложной ситуации в своих странах, напомнив о необходимости совместных действий. Об этом пишет «Коммерсант».
Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что необходимо создать условия «для возвращения арцахцев в свои дома» и жизни в безопасности «на своей земле». А президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об акциях протеста в стране с требованием его отставки, подчеркнул, что это «не спонтанное проявление недовольства», а скатывание международного по
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Комментарии 183
Общество , Никол Пашинян , Александр Лукашенко , Ассоциация туроператоров России , газета "Известия" , InoSMI.Ru , Деловая газета "Взгляд"
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