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Туроператоры пытаются поднять продажи туров в Турцию повышенной комиссией 

TourDom 3 часа назад
Туроператоры пытаются поднять продажи туров в Турцию повышенной комиссией
Фото: TourDom
Сразу несколько туроператоров предложили своим розничным партнерам бронировать Турцию на более выгодных комиссионных условиях.
Так, Coral Travel обещает фиксированное вознаграждение в 12%. Приобрести стандартный тур или отдельно проживание в отеле можно с 1 декабря по 31 марта на даты вылета с 1 января по 31 декабря 2021 года. Комиссия по заявкам рассчитывается автоматически. В акции участвуют все города вылета. Аналогичное предложение сделал ANEX Tour — единственное отличие, что оно действует на туры с датами вылетов с 21 декабря 2020-го по 31 октября 2021 года. «Пегас Туристик» обещает комиссию 12% всем агентам, забронировавшим Турцию в зимнем сезоне, и 13% — летом. Франчайзинговые партнеры получат 13 и 14% соответственно.
Напомним, в конце июля ряд крупных поставщиков уже объявляли о временном увеличении комиссии, до +5% к стандартному, с целью «разбудить агентства после вынужденного простоя». К 18 августа поставщики турпродукта вернулись к прежним условиям сотрудничества с розницей. А сейчас туроператоры вновь пытаются мотивировать турагентов к активным бронированиям. «Повышение комиссионного вознаграждения вызвано отсутствием спроса. Поставщики туруслуг всячески пытаются повысить привлекательность туров, но, учитывая то, что во всех СМИ, практически из каждого утюга говорят о том, что ехать никуда не нужно, сильно не уверен, что эти акции будут иметь какой-то ощутимый эффект», — считает турагент Андрей Люфи, директор компании «Аквариус».
Однако есть те, кто, наоборот, воспринял новость с воодушевлением. «Это замечательно! Повышенная комиссия провоцирует агентов стимулировать спрос. К сожалению, он зависит не только от нас, но туроператоры молодцы, и спасибо им», — прокомментировал руководитель турагентства «Акватур» Сергей Демидов. По его словам, в предыдущий раз более 90% реализации приходилось на туры туроператоров, предлагавших комиссию 12% и выше. Зафиксируют впоследствии поставщики туруслуг «ставку» на этом уровне или продлят акцию, по его мнению, будет зависеть от результатов, которые покажут турагенты.
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Комментарии
Общество , Сергей Демидов , Аквариус , Турция
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