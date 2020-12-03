Туроператоры пытаются поднять продажи туров в Турцию повышенной комиссией 

Сразу несколько туроператоров предложили своим розничным партнерам бронировать Турцию на более выгодных комиссионных условиях.

Так, Coral Travel обещает фиксированное вознаграждение в 12%. Приобрести стандартный тур или отдельно проживание в отеле можно с 1 декабря по 31 марта на даты вылета с 1 января по 31 декабря 2021 года. Комиссия по заявкам рассчитывается автоматически. В акции участвуют все города вылета. Аналогичное предложение сделал ANEX Tour — единственное отличие, что оно действует на туры с датами вылетов с 21 декабря 2020-го по 31 октября 2021 года. «Пегас Туристик» обещает комиссию 12% всем агентам, забронировавшим Турцию в зимнем сезоне, и 13% — летом. Франчайзинговые партнеры получат 13 и 14% соответственно.

Напомним, в конце июля ряд крупных поставщиков уже объявляли о временном увеличении комиссии, до +5% к стандартному, с целью «разбудить агентства после вынужденного простоя». К 18 августа поставщики турпродукта вернулись к прежним условиям сотрудничества с розницей. А сейчас туроператоры вновь пытаются мотивировать турагентов к активным бронированиям. «Повышение комиссионного вознаграждения вызвано отсутствием спроса. Поставщики туруслуг всячески пытаются повысить привлекательность туров, но, учитывая то, что во всех СМИ, практически из каждого утюга говорят о том, что ехать никуда не нужно, сильно не уверен, что эти акции будут иметь какой-то ощутимый эффект», — считает турагент Андрей Люфи, директор компании «Аквариус»