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Ссора с мужем закончилась трагедией 

Александр Котлеткин 1 час назад
30 ноября водитель мусоровоза обнаружил в кустах недалеко от дороги обнажённое женское тело. Погибшей оказалась популярная 26-летняя блогерша Алексис Шарки из Хьюстона. Друзья Алексис рассказали, что девушка пропала накануне вечером после ссоры со своим 49-летним мужем Томом. Об этом рассказывает Life.
В начале отношений Алексис часто делилась в соцсетях совместными фотографиями со своим возлюбленным. Но уже некоторое время супруги переживали серьезный разлад в отношениях и были на грани развода. По словам подруги Алексис, даже День благодарения девушка отмечала не с Томом, а с друзьями. Кроме того, Шарки рассказывала близким о физическом насилии со стороны мужа.
Полицейские не нашли на теле погибшей видимых повреждений и сейчас ждут результатов вскрытия. Известно, что тело находилось примерно в четырех минутах езды от дома пары. Том свою вину в смерти девушки отрицает. После известия о гибели Алексис он посвятил ей трогательный пост в Facebook.
Шарки регулярно публиковала отчеты о поездках по разным курортам, а также рассказывала о различных способах улучшить здоровье и самочувствие. Последний пост блогерша сделала 22 ноября, рассказав о планах переехать в расположенный в Мексике древний город Тулум. У нее было около 21 тысячи поклонников в Instagram и почти 55 тысяч — в TikTok.
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Общество , Фото
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