Дерзкая мотогонщица с великолепной фигурой 

Сандре Россме — эстонская гонщица, которая выступает в серии Enduro. Большую часть своей жизни дерзкая прибалтка посвятила мотогонкам.

«Мотоцикл — это часть меня. Когда я без мотоцикла, я чувствую, что мне чего-то не хватает», — рассказывает журналистам девушка.

Правда, прославилась Сандре не благодаря спортивным успехам, а из-за своего провокационного блога в Instagram. На своей странице в социальной сети девушка радует своих поклонников горячими снимками на мотоциклах. Сейчас за жизнью горячей эстонки следят около 150 тысяч человек.