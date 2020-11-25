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Дерзкая мотогонщица с великолепной фигурой 

Александр Котлеткин 1 час назад
Сандре Россме — эстонская гонщица, которая выступает в серии Enduro. Большую часть своей жизни дерзкая прибалтка посвятила мотогонкам.
«Мотоцикл — это часть меня. Когда я без мотоцикла, я чувствую, что мне чего-то не хватает», — рассказывает журналистам девушка.
Правда, прославилась Сандре не благодаря спортивным успехам, а из-за своего провокационного блога в Instagram. На своей странице в социальной сети девушка радует своих поклонников горячими снимками на мотоциклах. Сейчас за жизнью горячей эстонки следят около 150 тысяч человек.
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