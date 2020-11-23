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Российская стюардесса впечатлила иностранцев 

Александр Котлеткин 12 минут назад
Фотография российской стюардессы на пляже и привела иностранных пользователей сети в восторг. Фото появилось в Instagram-аккаунте @flight_attendants_after_work, освещающем досуг бортпроводниц. Об этом сообщает Lenta.ru.
На снимке девушка сидит на камнях на фоне моря и скал в черном бикини.
«Ооооо, какая ты красивая!», «Каким спортом ты занимаешься? Я тоже хочу такое тело!» — восхитились иностранцы в комментариях к посту в социальной сети.
Известно, что девушку зовут Аля Бондаренко. Аля недавно стала бортпроводницей и теперь рассказывает о новом опыте в Instagram.
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