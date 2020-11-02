Что стало с политиком из 90-х Тони Блэром 

Блэр родился 6 мая 1953 года в Эдинбурге в семье юриста. Будущий политик ходил в частную школу до десяти лет, но с дорогостоящим обучением и просторным домом его семье пришлось распрощаться после инсульта отца.

В 1971-м Блэр уехал в Лондон, был вокалистом в рок-группе Ugly Rumours и изучал юриспруденцию. После окончания колледжа он вступил в Лейбористскую партию , а затем уехал во Францию и некоторое время работал в баре парижского отеля.

Позже Блэр преподавал право в Оксфорде, начал общаться с одним из лидеров Лейбористской партии Джоном Смитом и под его влиянием пошел в политику. В 1983-м Блэр занял только что созданное место в парламенте, включился в партийную борьбу и начал писать собственную колонку для The Times. В 1992 году Блэра избрали в исполнительный комитет партии.

В июле 1994 года после 11 лет в парламенте 41-летний Блэр стал самым молодым лидером Лейбористской партии за всю историю. В 1997-м, когда большинством голосов его избрали премьером, Блэр смог прервать 18-летний период правления партии тори . Его переизбирали в 2001-м и 2005 году, а весной 2007-м Блэр объявил, что подает в отставку.

Блэра называют одним из самых лояльных к США британских премьеров. В 2003 году он одобрил военную операцию против Ирака. Позже он заявил, что вторжение в Ирак «привело к ужасными последствиям», но было правильным решением.

После отставки Блэр был назначен спецпосланником Квартета по ближневосточному урегулированию (включает Евросоюз , Россию, США и ООН ), чуть позже стал советником и членом совета по международным делам JPMorgan Chase и советником владельца французской группы LVMH Бернара Арно

В недавнем интервью The Times Тони Блэр рассказал, что не работал по дому, не водил машину, не стирал, не ходил в продуктовый магазин и не готовил еду с 1997 года. По его словам, после ухода с должности премьера невозможно вернуться к обычной жизни из-за «аппарата безопасности», который его постоянно сопровождает.

Экс-премьер отмечал, что основная часть работы по дому ложится на его жену Шери и их четверых детей.

В 2017 году Блэр заявил о создании собственного института для борьбы с популизмом и решении вернуться в политику из-за Brexit. Он подчеркивал, что будет принимать активное участие в организации политических дебатов, но в парламент не вернется. По его мнению, британцы еще могут передумать и отказаться от разрыва с ЕС.