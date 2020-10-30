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«Готовимся к худшему»: предсказан "сложный" Новый год

Вероника Полынина
1 час назад
Бригады скорой помощи готовятся к экстремальному Новому году. Об этом рассказал главврач Санкт-Петербургской городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков.
«Готовимся к худшему»: предсказан "сложный" Новый год
Фото: ТАССТАСС
Он напомнил, что новогодние праздники – традиционно сложное время для работников скорой помощи. Люди активно празднуют, много едят и мало двигаются, что негативно сказывается на здоровье. В этом году на все это накладывается пандемия коронавируса.
По словам Бойкова, для врачей это будет новым опытом, и они ожидают его с девизом «надеемся на лучшее, готовимся к худшему».
«Мы еще не встречали Новый год в ковиде. Понятно, что не будет легко, а дальше без комментариев. До Нового года еще дожить надо. Даже никаких ассоциаций с прошлым годом быть не может. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему», - заявил главврач агентству Nation News.
Как сообщал «Рамблер», ранее ряд европейских стран объявил об усилении ограничительных мер в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. При этом президент Владимир Путин исключил запуск общенационального локдауна в России из-за COVID-19.
Общество,Владимир Путин,
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