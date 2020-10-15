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Деятельность клубов и караоке ночью приостановлена по указу губернатора Подмосковья 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Ночные клубы закрыли в Подмосковье
Фото: depositphotos.com
Работу клубов, караоке и ресторанов приостановили в Московской области в ночное время. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального парвительства в четверг.

"Приостановить посещение гражданами с 00:00 по 08:00 по московскому времени зданий, строений, сооружений, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий; [приостановить] оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, с 00:00 по 08:00 по московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий", — говорится в документе.

Отмечается, что под развлекательными мероприятиями понимается организация танцев, караоке и подобных мероприятий.
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В Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева указано, что ограничительные меры будут действовать с 17 октября.
В постановление также сказано, что государственным, муниципальным и частным собственникам рекомендуется оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест для пациентов.
В настоящее время в регионе действует ряд ограничительных мер, среди которых соблюдение масочного режима в общественных местах и социальной дистанции, запрет на проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий с числом посетителей более 3 тыс. человек и наполняемостью более 50% площадки, а также запрет на проведение публичных мероприятий, за исключением официальных.
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Общество , Андрей Воробьев , Правительство Москвы
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