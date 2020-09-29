Нагорный Карабах предложили присоединить к России 

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По мнению Жириновского, справиться с конфликтом мирным путем не удастся, так как война длится несколько столетий.

«Все кровью пропитано: армянской, азербайджанской и русской, весь Кавказ. Вывод: прекратят огонь — через год опять начнут», — подчеркнул он.

Жириновский предложил либо включить Нагорный Карабах в состав России, чтобы Ереван «был доволен», либо присоединить к РФ и Армению, и Азербайджан. Третий вариант, по его словам, может быть только «царским».

«Царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.

Позже Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.