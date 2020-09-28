Пока вы спали: россияне бросились снимать валюту 

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В августе, по данным Банка России россияне начали массово снимать деньги с валютных счетов и отток валюты в депозитов составил в общей сложности на 866,1 млн долларов. Эксперты назвали причинами этого околнулевые проценты на вклады, стремление россиян зафиксировать прибыль в рублях на разнице курсов, а также возобновление поездок за границу, пишет «Свободная пресса».

При этом главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов не видит в сложившейся ситуации ничего опасного для банковской системы, так как «резервов хватит с избытком, чтобы покрыть вероятный дефицит кредитно-финансовых ресурсов организаций».

Однако, по мнению эксперта ГК ФИНАМ Алексея Коренева , усиление тенденции к оттоку вкладов ставит под удар крайне важный для банков вопрос фондирования.

Поправки в закон «О потребительском кредите», ужесточающие наказание за навязывание допуслуг, могут создать угрозу для выдачи кредитных карт. Об этом со ссылкой на письмо Ассоциации банков России пишет РБК.

Ассоциация считает, что под дополнительные услуги могут попасть комиссионные банков за снятие наличных с кредиток или переводы между картами.

По их мнению, законопроект нарушит баланс интересов, так как, если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, банк обязан будет вернуть деньги за допуслуги в двойном размере.

«Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», — отметил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев назвал «потенциальной угрозой» скопление войск НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, он поинтересовался у послов стран Евросоюза , как можно расценивать танки НАТО на территории балтийских стран.

«К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе … как «бряцание оружием» и «потенциальная угроза» Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно», — пояснил он.

Правительство России в 2021 году планирует выделить около 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки, что почти в два с половиной раза больше, чем было объявлено ранее. Об этом со ссылкой на общенациональный план восстановления экономики пишет газета «Известия».

По данным издания, главной из таких мер является программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Однако траты урежут на другие государственные программы: «Семейную», «Дальневосточную» и «Сельскую» ипотеки.