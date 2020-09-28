«Бряцание оружием»: Россию возмутили действия НАТО

«Совсем недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран Евросоюза. Я задал очень простой вопрос: «Как относиться к тому, что танки НАТО, американские в том числе, находятся на территории балтийских стран у ближайших границ России и Беларуси?» К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе как бряцание оружием и потенциальная угроза Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно», — приводит слова Мезенцева ТАСС.

«А если это так, ответ на это — в том числе сплоченность армейских рядов и на учениях «Славянское братство», — указал посол в интервью телеканалу СТВ.

Как подчеркнул дипломат, военные учения «Славянское братство — 2020», проходившие с 14 по 25 сентября в Белоруссии, показали, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства России и Белоруссии ни у кого не должны вызывать сомнения.

Напомним, в конце августа Генштаб Вооруженных сил Белоруссии зафиксировал усиление военного потенциала и разведдеятельности соседних с республикой стран НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Западу не «барабанить гусеницами» у границ республики.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе учений «Славянское братство — 2020» Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО.