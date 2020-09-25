Секретные фото лунной программы СССР

50 лет назад 24 сентября 1970 года впервые в мировой истории образцы лунного грунта доставил на Землю автоматический космический аппарат. Это сделала советская межпланетная станция «Луна-16».

Под управлением с Земли удалось получить образцы лунного грунта, и 24 сентября возвращаемый аппарат успешно сел в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане.

АМС «Луна-16» вышла на траекторию полета к Луне 12 сентября 1970 года, 17 сентября — оказалась на орбите, а 20 — прилунилась в районе Моря Изобилия.

В честь юбилея исторической миссии, «Роскосмос» опубликовал ранее секретные документы о «Луне-16». На сайте госкорпорации представлены фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.

50 лет назад 24 сентября 1970 года впервые в мировой истории образцы лунного грунта доставил на Землю автоматический космический аппарат.

АМС «Луна-16» вышла на траекторию полета к Луне 12 сентября 1970 года, 17 сентября — оказалась на орбите, а 20 — прилунилась в районе Моря Изобилия. Под управлением с Земли удалось получить образцы лунного грунта, и 24 сентября возвращаемый аппарат успешно сел в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане.