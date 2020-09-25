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Секретные фото лунной программы СССР

Александр Котлеткин
1 час назад
50 лет назад 24 сентября 1970 года впервые в мировой истории образцы лунного грунта доставил на Землю автоматический космический аппарат. Это сделала советская межпланетная станция «Луна-16».
50 лет назад 24 сентября 1970 года впервые в мировой истории образцы лунного грунта доставил на Землю автоматический космический аппарат.
1/12 50 лет назад 24 сентября 1970 года впервые в мировой истории образцы лунного грунта доставил на Землю автоматический космический аппарат.
Фото: Роскосмос
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Это сделала советская межпланетная станция «Луна-16».
2/12 Это сделала советская межпланетная станция «Луна-16».
Фото: Роскосмос
В честь юбилея исторической миссии, «Роскосмос» опубликовал ранее секретные документы о «Луне-16». На сайте госкорпорации представлены фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.
3/12 В честь юбилея исторической миссии, «Роскосмос» опубликовал ранее секретные документы о «Луне-16». На сайте госкорпорации представлены фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.
Фото: Роскосмос
АМС «Луна-16» вышла на траекторию полета к Луне 12 сентября 1970 года, 17 сентября — оказалась на орбите, а 20 — прилунилась в районе Моря Изобилия.
4/12 АМС «Луна-16» вышла на траекторию полета к Луне 12 сентября 1970 года, 17 сентября — оказалась на орбите, а 20 — прилунилась в районе Моря Изобилия.
Фото: Роскосмос
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Под управлением с Земли удалось получить образцы лунного грунта, и 24 сентября возвращаемый аппарат успешно сел в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане.
5/12 Под управлением с Земли удалось получить образцы лунного грунта, и 24 сентября возвращаемый аппарат успешно сел в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане.
Фото: Роскосмос
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В честь юбилея исторической миссии, «Роскосмос» опубликовал ранее секретные документы о «Луне-16». На сайте госкорпорации представлены фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.
АМС «Луна-16» вышла на траекторию полета к Луне 12 сентября 1970 года, 17 сентября — оказалась на орбите, а 20 — прилунилась в районе Моря Изобилия. Под управлением с Земли удалось получить образцы лунного грунта, и 24 сентября возвращаемый аппарат успешно сел в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане.
Общество,Фото,Роскосмос,
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