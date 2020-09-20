Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Умер Владимир Чуприков 

Майк Габриелян 1 час назад
Умер Владимир Чуприков
Фото: Кинокомпания "Русское"
Умер главный «Никита Хрущёв» российского телеэкрана — актёр Владимир Чуприков.
О смерти артиста сообщает Российский академический Молодежный театр.

«19 сентября ушел из жизни Владимир Чуприков, служивший в РАМТе с 1988 по 2000 год. Владимир Олегович окончил Студию при Центральном Детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу театра… Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!» — говорится в некрологе.

Чуприков сыграл в «Бане», «Димке-невидимке», во «Сне с продолжением», в легендарной "Ловушке № 46…»
Актер известен и по ролям в кинокартинах. Он снимался в фильмах «Возвращение Мухтара». «Любовь-Морковь 2», «Гагарин. Первый в космосе».
Владимир Чуприков часто исполнял роль советского генсека Никиты Хрущева. Он сыграл партийного босса в картинах «Сталин. Live», "Дом образцового содержания", «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Гагарин. Первый в космосе», «Черная кошка» и еще нескольких картинах.
Актёр родился в Москве 24 июля 1964 года и прошел непростой жизненный путь. Он работал лесорубом, радиометристом, парикмахером, массажистом, риэлтером, часовщиком, дворником, преподавателем ВГИК.
Учился в Театральном институте им. Бориса Щукина, на режиссёрском факультете. Руководителем его курса был Михаил Борисов, также скончавшийся накануне.
Комментарии 7
Общество , Вольф Мессинг , Михаил Борисов , Владимир Чуприков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В турецком отеле произошло ЧП
В турецком отеле произошло ЧП
Королева после измены мужа напугала поклонников
Королева после измены мужа напугала поклонников
Лукашенко раскрыл содержание переговоров с Путиным
Лукашенко раскрыл содержание переговоров с Путиным
Фильм ужасов: российский город столкнулся с нашествием тли
Фильм ужасов: российский город столкнулся с нашествием тли
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение