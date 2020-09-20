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Раскрыты подробности смерти Михаила Борисова 

Майк Габриелян 50 минут назад
Раскрыты подробности смерти Михаила Борисова
Фото: ТАСС
Стали известны подробности о болезни и смерти ведущего Михаила Борисова. Во время первого приступа артист отказался от госпитализации и потерял три часа, возможно, стоивших ему жизни. Об этом сообщает «МК».
Издание пишет, что в первый раз скорую вызвали в 12.35, прямо на съемочную площадку. Съемки шли на территории бывшего завода «Компрессор». Борисов пожаловался на затрудненное дыхание, у него резко снизилось давление. Однако он отказался поехать в больницу и остался на площадке.
Решена судьба "Русского лото" после смерти Борисова
Через три часа, в 15.45 в скорую поступил второй вызов. Самочувствие ведущего ухудшилось, у него развилась легочная эмболия. Медики отвезли артиста в 36-ю городскую больницу.
К вечеру состояние пациента резко ухудшилось. Ему поставили предварительный диагноз «коронавирус», подключили к аппарату ИВЛ. Затем артиста решили перевезти в 52-ю больницу, специализирующуюся на лечении пациентов с COVID-19.
Телеведущего успели доставить в больницу, но помочь ему не смогли. Он умер в 22.51.
Медики говорят, что у Борисова было поражено до 75% легких. Теоретически он мог заразить людей, находившихся с ним на съемочной площадке.
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Общество , Михаил Борисов
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