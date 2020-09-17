Что стало с медиамагнатом Владимиром Гусинским 

Гусинский родился 6 октября 1952 в Москве . После школы он поступил в Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, но был отчислен, после чего отправился в армию. Отслужив, Гусинский отправился на учебу в ГИТИС и окончил там режиссерский факультет.

В 1986-м вместе с другом Борисом Хаитом Гусинский создал кооператив «Металл», производивший множество разных вещей — от женских украшений до металлических гаражей, позже — компанию «Инфэкс». В 1989-м появилась компания «Мост», к 1992 году объединившая 42 предприятия Гусинского, в том числе и спонсировавший «Эхо Москвы» Мост-Банк.

В 1998-м Гусинский ушел из Мост-Банка и других компаний и возглавил ЗАО «Медиа-Мост», включавшее НТВ, журналы «Семь дней», «Караван историй», радио «Эхо Москвы» и другие медиа-ресурсы.

В июне 2000-го Гусинского арестовали по обвинению в мошенничестве с государственным имуществом на десять миллионов долларов. Уже в июле Гусинский подписал договор о продаже ЗАО «Медиа-Мост» «Газпрому» . После этого дело против него было закрыто, Гусинский покинул Россию, но затем снова стал фигурантом дела о мошенничестве. Россия пыталась добиться его экстрадиции через Интерпол , но зарубежные суды оставили Гусинского на свободе.

«Проект» рассказал, что благодаря договоренностям с властями Гусинскому удалось сохранить часть активов. Основным его доходом издание называет сериальный бизнес — компании, поставляющие сериалы федеральным телеканалам.

По данным «Проекта», компании Гусинского снабдили российские каналы 456 сериалами (одна восьмая от всех показанных в стране сериалов), в их числе — «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

После отъезда из России Гусинский также вкладывал деньги в канадскую недвижимость, банковский сектор, занимался производством CD и DVD и проектами на украинском телевидении.

За 20 лет Гусинский успел пожить в испанском городке Сотогранде, на юге американского штата Коннектикут, на швейцарском курорте Санкт-Мориц, в Англии и Израиле. Однако от мечты вернуться в Россию он не отказался.

«Я родился в этой стране. Я владею русским языком. Я не в изгнании и до сих пор вижу Россию как свою страну», — заявил он в интервью израильскому СМИ в 2009 году.

Гусинский говорил, что готов вернуться в Россию, если российские власти не будут против.