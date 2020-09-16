Что стало с бизнесменом Германом Стерлиговым? 

Был одним из соучредителей первой в стране товарной биржи под названием «Алиса», которая была позднее преобразована в холдинговую компанию с таким же названием, имеющую «84 дочерние компании в России и за рубежом (Нью-Йорк, Лондон)».

С 2000-х годов занялся активной политической деятельностью, однако не преуспел в ней, и основал проект «Слобода», занявшись сельским хозяйством в Московской области.

«Основная деятельность за последние 11 лет — труд на своем крестьянском хозяйстве», — утверждает Стерлигов в своей биографии.

С 2008 года предприниматель организовал в столице Антикризисный расчётно-товарный центр, а в 2009 года начал чеканить в Москве и Лондоне собственную расчетную единицу «Золотой».

Герман Стерлигов известен своими монархическими, патриархальными взглядами, является ярым противником абортов, враждебно относится к науке, в оскорбительной форме запрещал лицам нетрадиционной ориентации посещать свои магазины.