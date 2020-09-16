Что стало с бизнесменом Германом Стерлиговым? 

Согласно биографии, опубликованной на его официальном сайте, Герман Стерлигов родился 18 октября 1974 года в городе Сергиев-Посад Московской области. Родителями указаны «дворянин, колдун (профессор педиатрии)» и «крестьянская дочь». Будущий предприниматель вырос в Москве. Он закончил школу, отслужил в армии, поступил в МГУ, однако был вынужден уйти из университета, так как «надерзил орденоносцу профессору истории СССР Золотареву».
Был одним из соучредителей первой в стране товарной биржи под названием «Алиса», которая была позднее преобразована в холдинговую компанию с таким же названием, имеющую «84 дочерние компании в России и за рубежом (Нью-Йорк, Лондон)».
С 2000-х годов занялся активной политической деятельностью, однако не преуспел в ней, и основал проект «Слобода», занявшись сельским хозяйством в Московской области.
«Основная деятельность за последние 11 лет — труд на своем крестьянском хозяйстве», — утверждает Стерлигов в своей биографии.
С 2008 года предприниматель организовал в столице Антикризисный расчётно-товарный центр, а в 2009 года начал чеканить в Москве и Лондоне собственную расчетную единицу «Золотой».
Герман Стерлигов известен своими монархическими, патриархальными взглядами, является ярым противником абортов, враждебно относится к науке, в оскорбительной форме запрещал лицам нетрадиционной ориентации посещать свои магазины.
Бизнесмен позиционирует себя православным христианином, однако известен своими критическими высказываниями в адрес РПЦ. Женат, у него пятеро детей и четверо внуков.