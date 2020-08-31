Пока вы спали: ЕС болезненно ударит Россию 

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Число денежных переводов из России в Белоруссию снизилось на 20% после начала акций протеста в Минске. Об этом сообщают «Известия». Согласно подсчетам «Юнистрим», также во второй половине августа по сравнению с первой декадой месяца на 13% уменьшился объем перечислений из России в Белоруссию, а общий объем перечислений из России в Белоруссию и обратно снизился в августе по сравнению с июлем примерно на 12%.
Эффект вводимого в Европейском союзе (ЕС) углеродного налога может оказаться довольно болезненным для России. Об этом сообщают «Известия». Пошлины обязательно затронут Россию, потому что та, как сообщал «Рамблер», находится вверху списка по объему выбросов углекислого газа на каждый доллар валового внутреннего продукта (ВВП), и это может оказаться довольно болезненным, потому что ЕС — главный торговый партнер России. Аналитики оценивают вероятный ущерб РФ в десятки миллиардов евро.
США и Евросоюз не решаются вводить серьезные санкции в отношении Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Взгляд». США и ЕС не признали выборы в Белоруссии состоявшимися. На деле это означает, что Лукашенко не может совершать государственные визиты и участвовать в протокольных мероприятиях и официальных переговорах в статусе президента.
«И… в общем-то, все. Лукашенко просто хотят показать демократическое фи, а потом снова приманивать для недопущения слишком тесной российско-белорусской интеграции», — сообщает «Взгляд».
Политики, националисты и военные мешают Украине выполнить минские соглашения. Об этом сообщает «Взгляд». На днях первый заместитель главы украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что большая, мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил мешает Украине выполнить минские договоренности. По версии «Взгляда», он подразумевал политические партии, в основе стратегии которых лежит мобилизация электората перед лицом внешней агрессии, украинские националисты, а также военные и люди, которые с ними ассоциированы.
Власти Турции готовы сбивать самолеты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Al-Quds Al-Arabi. Турецкий источник рассказал арабскому изданию, что некоторое время назад Анкара распространила неофициальное заявление о готовности сбивать любые самолеты ОАЭ, если те приблизятся к турецким водам или оперативной зоне вблизи острова Крит, в которой работает исследовательское судно Oruc Reis.