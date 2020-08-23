У переболевших коронавирусом выпадают волосы 

Появилось новое пугающее последствие COVID-19. У людей, переболевших коронавирусом, клочьями выпадают волосы. Об этом рассказала врач-трихолог Наталья Короткова, передаёт радиостанция «Говорит Москва»

«Стало больше пациентов почему-то с выпадением волос. На фоне стресса, многие перенесли вирусную инфекцию. Сейчас, наверное, каждый третий с выпадением. Пациенты приходят с жалобами, что волосы лезут прям клочьями», — сказала медик.

По её словам, это реакция либо на вирусы, либо на серьёзные препараты, которые применялись. Проблема пугает людей, хотя волосы можно восстановить. Необратимых изменений в фолликулах у таких пациентов обычно нет.

Короткова считает, что при выпадении волос после коронавируса необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить другие заболевания.