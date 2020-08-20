Руцкой родился 16 сентября 1947 года на территории нынешней Хмельницкой области Украины . Он окончил несколько военных вузов, работал авиационным механиком, авиационным слесарем-сборщиком во Львове , служил в армии в должности воздушного стрелка-радиста.

В 1985-1986 годах, а также в 1988-м принимал участие в боевых действиях в Афганистане

Как пишет «Газета.ру» , в Афганистане Руцкой дважды был сбит, попал в плен и подвергся пыткам, а спасли его американцы. Американский историк Стив Колл писал, что Руцкому предлагали уехать в Аризону и «жить спокойно», но он отказался.

В 1990–1991 годах Руцкой был народным депутатом РСФСР, а в 1991-1993 оказался единственным человеком в истории России, занимавшим пост вице-президента.

«Орел», — так описывал Руцкого экс-президент Борис Ельцин в одной из книг.

Во время событий августа 1991 года Руцкой был одним из главных организаторов обороны Белого дома. Как сообщал «Рамблер», спустя много лет Руцкой заявил в интервью «МК» , что во время августовского путча у Ельцина был трехсуточный запой, и он неоднократно пытался сбежать в посольство США.

Конфликты с Ельциным у Руцкого начались из-за критики Беловежского соглашения. Также Руцкой критиковал президента за назначение на высокие посты «не имеющих опыта никчемных людишек» и называл кабинет Егора Гайдара «мальчиками в розовых штанишках».

В октябре 1993 года, когда Ельцин обнародовал указ о конституционной реформе, Руцкой начал призывать летчиков «поднять самолеты» против «банды, засевшей в Кремле». После этого его уволили с поста вице-президента и из армии, а после штурма войсками Дома Советов арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков, но в 1994-м амнистировали.

В 1996-2000 годах Руцкой был главой администрации и губернатором Курской области, а также сенатором.