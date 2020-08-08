Москвичи 4 часа не пускали пьяного водителя за руль

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи четыре часа не пускали пьяного водителя за руль 

Майк Габриелян 1 час назад
В Москве бдительные граждане задержали пьяного водителя, назвавшегося влиятельным чиновником со связями. О происшествии сообщает ТВЦ.
Инцидент произошел в Бутово и попал на видео благодаря местным жителям.
Вначале на кадрах видно, что люди пытаются убедить хозяина дорогого внедорожника не садиться за руль. Пьяница при этом еле держится на ногах. Попытки его остановить оказываются безуспешны. Он заводит машину, давит на газ и задевает другой автомобиль.
Шофер пострадавшего авто сигналит и испуганно кричит пьяному безумцу, что в машине находится ребенок. Однако дебошир уезжает, не обращая на неё внимания.
Другие кадры сняты спустя несколько часов. Виновник ДТП возвращается на место аварии, затем вновь пытается уехать. Однако теперь бдительные граждане крепко держат его до приезда полиции.

«Люди держали оборону у джипа и четыре часа (!) не давали ему сесть за руль. Как раз до приезда ГАИ», — сообщают в соцсетях.

Жители окрестных домов говорят, что мужчина часто садится за руль пьяным. Он представляется должностным лицом и запугивает всех своими связями.
Ранее «Рамблер» сообщал, что адвокат рассказал, почему актёр Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, «похрюкивал» на суде.
Комментарии 19
Общество , Видео , ГИБДД , ТВ Центр , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Митрополит Кубани умер от коронавируса
Митрополит Кубани умер от коронавируса
Названо число жертв коронавируса в России
Названо число жертв коронавируса в России
Эксперт рассказал, кто из россиян заболеет COVID-19 осенью
Эксперт рассказал, кто из россиян заболеет COVID-19 осенью
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
01:12
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
В мире
Глюкозе дали совет после слов о статусе Крыма
01:19
Глюкозе дали совет после слов о статусе Крыма
Шоу-бизнес
Москвичи 4 часа не пускали пьяного водителя за руль
00:57
Москвичи 4 часа не пускали пьяного водителя за руль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение