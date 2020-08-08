Москвичи 4 часа не пускали пьяного водителя за руль

Москве бдительные граждане задержали пьяного водителя, назвавшегося влиятельным чиновником со связями. О происшествии сообщает ТВЦ.

Инцидент произошел в Бутово и попал на видео благодаря местным жителям.

Вначале на кадрах видно, что люди пытаются убедить хозяина дорогого внедорожника не садиться за руль. Пьяница при этом еле держится на ногах. Попытки его остановить оказываются безуспешны. Он заводит машину, давит на газ и задевает другой автомобиль.

Шофер пострадавшего авто сигналит и испуганно кричит пьяному безумцу, что в машине находится ребенок. Однако дебошир уезжает, не обращая на неё внимания.

Другие кадры сняты спустя несколько часов. Виновник ДТП возвращается на место аварии, затем вновь пытается уехать. Однако теперь бдительные граждане крепко держат его до приезда полиции.

«Люди держали оборону у джипа и четыре часа (!) не давали ему сесть за руль. Как раз до приезда ГАИ», — сообщают в соцсетях.

Жители окрестных домов говорят, что мужчина часто садится за руль пьяным. Он представляется должностным лицом и запугивает всех своими связями.