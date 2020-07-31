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«Сидел, похрюкивал»: адвокат охарактеризовал поведение Ефремова в суде 

News.ru и ещё 3 24 минуты назад
Адвокат охарактеризовал поведение Ефремова в суде
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал, как вёл себя актёр в суде 30 июля. В этот день прошло второе предварительное слушание в Пресненском суде Москвы.
Соответствующее видео опубликовал Пятый канал.

Вчера он был бодрячком, а сегодня какой-то сонный. Сидел, похрюкивал. Ничего не сказал. Ну, судьба решается у человека, — пояснил Добровинский.

Следствие считает, что Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу. Это послужило причиной столкновения с «Ладой», водитель которой Сергей Захаров позже умер в больнице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста актёру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Кроме того, инстанция отказала фигуранту в двухчасовых прогулках. Первое заседание по существу дела подозреваемого назначили на 5 августа 2020 года.
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Шоу-бизнес , Криминал , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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