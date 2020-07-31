Тинькова выписали из больницы 

«Home, sweet home. В больнице хорошо, а дома лучше. Теперь нужно продержатся 6 месяцев! Те встретить Рождество вместе с вами. Господи спаси и сохрани», — написал Тиньков в Instagram.

Тиньков призвал россиян сдавать слюну «в любом Инвитро», чтобы стать донором костного мозга или стволовых клеток. Ранее бизнесмен объявил, что вместе с супругой Риной создает «Фонд семьи Тиньковых», который займется «решением проблем рака крови и развитием института донорства в России». Он отметил, что в России в реестре доноров костного мозга зарегистрированы всего 120 тысяч человек, тогда как в Германии их 8 млн "Вот он костный мозг": Тиньков записал видеообращение из больницы

В марте, как сообщал «Рамблер», Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии. 30 июня он опубликовал фотографию, на которой запечатлен в больничной палате в окружении семьи. В подписи к ней предприниматель рассказал, что помимо рака у него было два сепсиса и еще множество «побочек», однако он был буквально спасен тремя курсами химиотерапии в клинике Helios в Берлине. Он рассказал, что у него ремиссия на кровяном и молекулярном уровне, но осталось небольшое количество клеток лейкемии, в связи с чем он решил сделать пересадку костного мозга.