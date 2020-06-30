Заболевший лейкемией Тиньков заразился COVID-19

Бизнесмен Олег Тиньков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и уже выздоровел. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
В марте, как сообщал «Рамблер», Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии. Сегодня он опубликовал фотографию, на которой запечатлен в больничной палате в окружении семьи.
В подписи к ней предприниматель рассказал, что, помимо рака, у него было два сепсиса и еще множество «побочек», однако он был буквально спасен тремя курсами химиотерапии в клинике Helios в Берлине.
В настоящее время у него ремиссия на кровяном и молекулярном уровне, но осталось небольшое количество клеток лейкемии, в связи с чем он решил делать пересадку костного мозга. Она состоится в Лондоне уже на следующей неделе.
«Я, конечно, бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья. Спасибо вам, люблю вас! И, конечно, молюсь господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — добавил он, поблагодарив еще и друзей и бизнес-партнеров.