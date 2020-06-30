Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонскую нарисовали в стиле аниме 

Александр Котлеткин 29 минут назад
Наталью Поклонскую нарисовали в стиле аниме. Об этом сообщает РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская подвела итоги конкурса на лучшее аниме с ней. По словам Поклонской, идея конкурса принадлежит лично ей. Политику пришлось выбирать из нескольких десятков работ, в том числе из России, Украины, Японии и Италии.
"Выбирать было трудно: все работы яркие, и каждая по-своему запоминающаяся… Всего поступило несколько десятков работ из России, Украины, Японии, Италии и других стран. Но, как в любом конкурсе, у нас должен быть победитель, и я хочу поделиться с вами его картинкой #НяшМяш", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Победителем стало аниме с изображением Поклонской в строгой деловой одежде.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Общество , Фото , Наталья Поклонская , Госдума , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что показали испытания российской вакцины от COVID-19
Что показали испытания российской вакцины от COVID-19
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Снова «обнаженка»? Асмус вновь снялась в пикантной сцене
Снова «обнаженка»? Асмус вновь снялась в пикантной сцене
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Видео
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
02:01
Россия объяснила выход из ООН в Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение