Наталью Поклонскую нарисовали в стиле аниме. Об этом сообщает РИА Новости. Депутат Госдумы РФ , экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская подвела итоги конкурса на лучшее аниме с ней. По словам Поклонской, идея конкурса принадлежит лично ей. Политику пришлось выбирать из нескольких десятков работ, в том числе из России, Украины, Японии и Италии.

"Выбирать было трудно: все работы яркие, и каждая по-своему запоминающаяся… Всего поступило несколько десятков работ из России, Украины, Японии, Италии и других стран. Но, как в любом конкурсе, у нас должен быть победитель, и я хочу поделиться с вами его картинкой #НяшМяш", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Победителем стало аниме с изображением Поклонской в строгой деловой одежде.