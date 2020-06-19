«Социальный расизм»: Прилепин обрушился на Боню 

Прилепин уличил экс-звёзд «Дома-2» в социальном расизме
Бывшие звезды «Дома-2» Виктория Боня и Алёна Водонаева, вырвавшись «из низов», презирают тех, кто «остался на дне», заявил в своем Teleram-канале писатель Захар Прилепин.
Поведение звезд по отношению бедным слоям населения он назвал «социальным расизмом».
Прилепин привел в пример чернокожих американских звезд спорта и шоу-бизнеса, биографии которых, по его словам, он активно изучает: например, рэпера 50 cent, боксера Майка Тайсона, музыканта Луи Армстронга и певицы Рианы. Писатель подчеркнул, что все они, разбогатев, считают своим долгом «слать приветы братьям», оставшимся в нищете.
«Слушая комментарии наших барышень от Бони до Водонаевой замечаю ровно противоположное: в отличие от чёрных, белые наши провинциальные покорители и покорительницы олимпов — презирают оставшихся на дне», — написал Прилепин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Нелестные высказывания российских звезд писатель назвал «социальным расизмом» и «буржуазией российского разлива».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктория Боня раскритиковала поправки в Конституцию РФ. В частности, она указала, что не следует поднимать уровень минимального размера оплаты труда, попутно назвав россиян, претендующих на маленькую зарплату «нищебродами», «бездельниками», «алкашами» и «наркоманами».