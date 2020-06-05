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«Сиськи есть, ума не надо» 

Александр Котлеткин 1 час назад
Пользователи сети раскритиковали видео с жительницей Москвы, которая встречает курьеров служб доставки топлес. Девушка находилась на самоизоляции и два месяца не выходила из дома. По её словам, это была её благодарность доставщикам еды.
«Я не выходила из дома, каждый день заказывала доставку еды и встречала курьеров топлес. Это моё эстетическое "спасибо" за их опасный труд в период пандемии», — написала девушка комментарий к ролику.
«Почему так?» — спрашивали некоторые курьеры, когда видели перед собой раздетую девушку. «А почему нет?» — кокетливо отвечала им москвичка.
Большинство мужчин были изумлены таким откровенным поведением клиентки. Кто-то отшучивался, кто-то делал комплименты, а некоторые воспринимали раздетую девушку как приглашение познакомиться поближе.
Видео с нескромной красоткой разместила у себя на Youtube-канале петербургская актриса Мария Рейн. По информации Metro Рейн не учувствовала в акции, а просто опубликовала ролик. Пользователям сети идея девушек не понравилась. «Харассмент! Она пользуется подневольным состоянием наёмныx работников, чтобы удовлетворять свои сексуальные потребности», — прокомментировал один из пользователей YouTube. «А потом бегают в полицию, если к ним приставали или изнасиловали», — написал другой мужчина. «Сиськи есть, ума не надо», — согласился с ними третий пользователь.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
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Общество , Фото , Москва
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