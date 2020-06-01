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Тайная жизнь медсестры 

Александр Котлеткин 1 час назад
Американская медсестра Даниелла Лупо ведет самую настоящую двойную жизнь. Днем девушка работает медсестрой в кардиологическом отделении в больнице, а ночью зажигает в нью-йоркском клубе Playboy, а также работает моделью. 24-летней красотке приходится скрывать приходится скрывать свою вторую работу, так как в больнице все очень консервативны.
Даниелла решила стать врачом, когда ей было 14 лет. Она попала в больницу и тогда впервые поняла, что за люди здесь работают. С тех пор девушка решила связать свою судьбу с медициной и в прошлом году окончила медшколу. Об этом сообщает Life.
Девушке нравится совмещать обе деятельности, но все же Даниелла планирует учиться на врача дальше и стать настоящим доктором.
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