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Эротичный танец блогерши в костюме монашки разгневал сеть 

Александр Котлеткин 1 час назад
Блогерша Яна Леонова пожаловалась на угрозы со стороны пользователей соцсетей. Девушка опубликовала у себя на страницах в соцсетях несколько видеороликов, на которых она танцует эротический танец в костюме католической монашки и разыгрывает сценки на тему религии. По данным издания «Блокнот», девушка получает множество негативных комментариев и сообщений.
«Считаете, что я насмехаюсь над религией? В таком случае весь мир над ней насмехается. Стенд-ап комики шутят на эту тему и все заливаются хохотом. Куча фильмов снято на эту тему. Я сама обожаю все религии», — объяснила Леонова свое творчество.
Сейчас блогерша переживает за свою безопасность. Как сообщает британский таблоид Daily Star, Леонова старается не выходить из дома или использует маску. Она написала заявление в полицию и хочет попасть на шоу Первого канала «Пусть говорят», чтобы обезопасить себя.
Яна Леонова ведет популярные блоги в Instagram и TikTok. Девушка уже выкладывала снимки в образе сотрудницы полиции, Красной шапочки, Белоснежки и медсестры. Некоторые ее снимки носят откровенный характер.
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Общество , Фото , Газета Daily Star
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