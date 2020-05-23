Коронавирус ослабил хватку в России 

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России за последние сутки выявили 9434 новых случая коронавируса. Восьмой день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тысяч человек.

Статистику на 23 мая приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировано 139 летальных исходов. Полностью выздоровели 8111 человек.

Из всех пациентов 42% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдается в Москве (3190) и Московской области (846), Петербурге (363) и Ростовской области (353).

Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области (1), Ненецком и Чукотском АО (по 2).

С момента пандемии в России проведено более 8,4 млн тестов. Выявлено 335 882 случая коронавируса. Излечились 107936 человек. Умерли 3388 пациентов, имевших положительный тест на новый вирус.