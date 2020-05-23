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В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова 

ИА Regnum 1 час назад
Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил он своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
«То, что пишут, — неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — сказал он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кадыров заразился коронавирусом и его состояние якобы оценивается как тяжелое. Также сообщалось, что главу Чечни доставили в одну из московских клиник.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Чеченская Республика
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