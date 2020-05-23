«То, что пишут, — неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кадыров заразился коронавирусом и его состояние якобы оценивается как тяжелое. Также сообщалось, что главу Чечни доставили в одну из московских клиник.