Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил он своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
«То, что пишут, — неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — сказал он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кадыров заразился коронавирусом и его состояние якобы оценивается как тяжелое. Также сообщалось, что главу Чечни доставили в одну из московских клиник.