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Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?» 

Вероника Полынина и ещё 1 23 минуты назад
Режиссер Никита Михалков отреагировал на критику его передачи «Бесогон ТВ» со стороны главного редактора «Московского комсомольца».
"Посмотрел с отвращением": Познер о передаче Михалкова
В новом выпуске «Бесогон ТВ», который вышел на Youtube, Михалков посетовал, что его сосед, охотник, литератор и просто хороший знакомый Павел Гусев заявил, что на слова режиссера о чипировании лнаселения с помощью вакцины от коронавируса должна была обратить внимание прокуратура.
«Паш, ты *** (обалдел) что ли? Ты с ума сошел?» — возмутился режиссер.
Негодование Михалкова также вызвало признание Гусева, что он не смотрел ту самую передачу о чипировании, но считает, что такие программы рассчитаны на «быдляк».
Режиссер поинтересовался, как Павел Гусев может называть «быдляком» 7 млн человек, посмотревших эту передачу. По его словам, эти люди сильно бы удивились, если бы узнали, что Гусев считает их быдляком.
«Вот это как? Член Совета по правам человека при президенте, мой сосед, охотник, наши дети в одной школе учились, Паша… Благородный человек, литератор, с которым водку пили вместе, анекдоты охотничьи хохотали. Как он может сетовать на то, что прокуратура не ввела какие-то санкции против твоего соседа за слова, которые он не говорил в передаче, которую он не видел?» — заявил Михалков и отметил, что это «37-й год, донос на соседа».
Ранее, как сообщал «Рамблер», с эфира телеканала «Россия-24» были сняты два выпуска программы «Бесогон-ТВ» режиссера Никиты Михалкова о чипировании населения Земли, которая, по его мнению, инициируется американским миллиардером Биллом Гейтсом. Чипы в телах людей якобы необходимы для тотального управления человечеством. Михалков, комментируя разрыв отношений с телеканалом, заявил, что выпуски программы будут доступны в YouTube.
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Общество , Видео , Билл Гейтс , Павел Гусев , Никита Михалков , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека , Московский комсомолец
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