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Жена полицейского сняла клип про романтику АУЕ 

Александр Котлеткин 13 часов назад
19-летняя жена полицейского из Новосибирска Арина Миронова сняла клип о романтике АУЕ. Сибирячка нарисовала себе воровские звёзды и в спортивном костюме спела про «арестантское единство» на фоне местного СИЗО. Видео девушка выложила на своей странице в социальной сети Вконтакте. Об этом сообщает Life.ru.
Песню Миронова выпустила под псевдонимом Раскольникова — в честь героя «Преступления и наказания» Достоевского. По ее словам, любовь к шансону у неё появилась после прослушивания Михаила Круга по радио, а среди ее знакомых есть «сидевшие».
«Есть знакомые, сидевшие люди, они сейчас живут правильно, по понятиям. Я не из криминального мира, но много что о нём знаю. А ещё помню, в десятом классе мы проходили Достоевского, мой недалёкий класс ничего не понял, а я даже взяла себе псевдоним Раскольникова. Запала в душу мне борьба добра со злом, двуединство справедливости и закона», — написала она в соцсетях.
По словам Мироновой, муж поддерживает её увлечение и клип даже понравился его коллегам. Известно, что девушка собиралась стать дознавателем и училась на юриста на платном отделении Сибирского института управления, но ее отчислили в апреле текущего года за неуспеваемость.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
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Общество , Фото , Михаил Круг , ФСИН , Новосибирск
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