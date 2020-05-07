Жена полицейского сняла клип про романтику АУЕ 

19-летняя жена полицейского из Новосибирска Арина Миронова сняла клип о романтике АУЕ. Сибирячка нарисовала себе воровские звёзды и в спортивном костюме спела про «арестантское единство» на фоне местного СИЗО . Видео девушка выложила на своей странице в социальной сети Вконтакте. Об этом сообщает Life.ru.

Песню Миронова выпустила под псевдонимом Раскольникова — в честь героя «Преступления и наказания» Достоевского. По ее словам, любовь к шансону у неё появилась после прослушивания Михаила Круга по радио, а среди ее знакомых есть «сидевшие».

«Есть знакомые, сидевшие люди, они сейчас живут правильно, по понятиям. Я не из криминального мира, но много что о нём знаю. А ещё помню, в десятом классе мы проходили Достоевского, мой недалёкий класс ничего не понял, а я даже взяла себе псевдоним Раскольникова. Запала в душу мне борьба добра со злом, двуединство справедливости и закона», — написала она в соцсетях.

По словам Мироновой, муж поддерживает её увлечение и клип даже понравился его коллегам. Известно, что девушка собиралась стать дознавателем и училась на юриста на платном отделении Сибирского института управления, но ее отчислили в апреле текущего года за неуспеваемость.