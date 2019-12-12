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Разделась ради бездомных 

Рамблер 51 минуту назад
22-летняя модель Джемма МакКорт разделась, чтобы помочь бездомным. Девушка устроила 24-часовой рождественский фотомарафон для своих подписчиков. Денег удалось собрать немного — 1443 английских фунта (120.000 рублей). Тем не менее Джемма поблагодарила своих поклонников и пообещала, что все деньги будут перечислены благотворительным организациям. Модель также предложила всем неравнодушным пожертвовать бездомным на специальном сайте.
Подписчики МакКорт оставили множество восторженных комментариев на ее страничке в социальной сети.
«Джемма молодец, она борется против бедности и помогает бездомным», — написал один из поклонников девушки.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Общество , Фото
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