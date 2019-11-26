Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Происшествия
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
Происшествия
Россия впервые показала США супероружие
Россия впервые показала США супероружие
Оружие
Трагедия в Сочи: кто довел до суицида юную следовательницу
Трагедия в Сочи: кто довел до суицида юную следовательницу
Происшествия

Придется работать: почему 31 декабря не станет выходным 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов назвал причины, по которым 31 декабря в России не станет выходным днем.
«Потеря производительности труда в предпраздничный день — раз. Снижение объемов производства ВВП — два. Проблемы, связанные с закрытием договоров и актов. Вот этих трех оснований уже достаточно», — сказал Сафонов Ura.ru.
Эксперт также отметил, что лишний выходной день скажется на благосостоянии россиян. По его словам, «когда человек освобождается от работы, он готов больше тратить».
Россиянам предложили работать в новогодние праздники
Он также высказался против переноса выходного дня с 7 января на 31 декабря. По его словам, та часть населения, которая отмечает Рождество Христово, все равно будет отпрашиваться с работы, чтобы отметить праздник. Он также обратил внимание, что рождественские каникулы есть и в других странах «в силу культурных традиций».
Как ранее сообщал «Рамблер», губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин региона сделал 31 декабря 2019 года выходным днем. Его инициативу поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
Комментарии40 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Александр Сафонов , Тамара Плетнева , Сергей Жвачкин , Госдума , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону 72
Россия впервые показала США супероружие
Россия впервые показала США супероружие 1085
Трагедия в Сочи: кто довел до суицида юную следовательницу
Трагедия в Сочи: кто довел до суицида юную следовательницу 102
Зеленский оценил отношения России и Украины
Зеленский оценил отношения России и Украины 13
Историк-расчленитель Соколов обратился к поклонникам
Историк-расчленитель Соколов обратился к поклонникам 53
Видео
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Не слушай злопыхателей»: Винокур заступился за Ротару
04:10
«Не слушай злопыхателей»: Винокур заступился за Ротару
Шоу-бизнес
Зеленский оценил отношения России и Украины
04:44
Зеленский оценил отношения России и Украины
В мире Украина
Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины
03:53
Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины
В мире Конфликты
Придется работать: почему 31 декабря не станет выходным
00:27
Придется работать: почему 31 декабря не станет выходным
Общество
Историк-расчленитель Соколов обратился к поклонникам
05:51
Историк-расчленитель Соколов обратился к поклонникам
Происшествия
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
00:49
Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Происшествия Катастрофы
«Маскирует унитазами реальные проблемы»
00:36
«Маскирует унитазами реальные проблемы»
Украина В мире
Украину назвали «жертвой российской агрессии»
01:23
Украину назвали «жертвой российской агрессии»
В мире Конфликты
Молдаванина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты
00:52
Молдаванина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение