Придется работать: почему 31 декабря не станет выходным

Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов назвал причины, по которым 31 декабря в России не станет выходным днем.

«Потеря производительности труда в предпраздничный день — раз. Снижение объемов производства ВВП — два. Проблемы, связанные с закрытием договоров и актов. Вот этих трех оснований уже достаточно», — сказал Сафонов Ura.ru.

Эксперт также отметил, что лишний выходной день скажется на благосостоянии россиян. По его словам, «когда человек освобождается от работы, он готов больше тратить».

Он также высказался против переноса выходного дня с 7 января на 31 декабря. По его словам, та часть населения, которая отмечает Рождество Христово, все равно будет отпрашиваться с работы, чтобы отметить праздник. Он также обратил внимание, что рождественские каникулы есть и в других странах «в силу культурных традиций».