Maxim назвал самых сексуальных россиянок

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк возглавила рейтинг самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала Maxim.

Ирина занимает пьедестал второй год подряд.

Актриса Любовь Новикова-Аксенова запомнилась россиянам по сериалам «Родина» и «Закрытая школа. Любовь только что сыграла в нуар-драме Григория Константинопольского „Русский бес“ и вознеслась на 2-е место рейтинга!

Ольга Скрябина уверенно держится на 3-м месте в рейтинге 2019 года. Виной всему ее последний клип „Потому что любовь“.

Фитоняша из „Инстаграма“ Вики Одинцова новичок рейтинга. Вики всегда в великолепной форме, что и обеспечило ей беспрецедентный дебют рейтинге — сразу на 4-е место!