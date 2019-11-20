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Политика

Maxim назвал самых сексуальных россиянок 

Рамблер 45 минут назад
Российская супермодель и актриса Ирина Шейк возглавила рейтинг самых сексуальных женщин страны по версии мужского журнала Maxim.
Ирина занимает пьедестал второй год подряд.
Актриса Любовь Новикова-Аксенова запомнилась россиянам по сериалам «Родина» и «Закрытая школа. Любовь только что сыграла в нуар-драме Григория Константинопольского „Русский бес“ и вознеслась на 2-е место рейтинга!
Ольга Скрябина уверенно держится на 3-м месте в рейтинге 2019 года. Виной всему ее последний клип „Потому что любовь“.
Фитоняша из „Инстаграма“ Вики Одинцова новичок рейтинга. Вики всегда в великолепной форме, что и обеспечило ей беспрецедентный дебют рейтинге — сразу на 4-е место!
Актриса Яна Кошкина поразила сердца фанатов чувственным изгибом своих губ. Девушка заняла 5 строчку рейтинга.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Общество , Фото , Яна Кошкина , Григорий Константинопольский , Ирина Шейк
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