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Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах 

Lenta.ru 2 часа назад
«Соколов — пьяница»: Знакомые об историке-расчленителе
Фото: РИА Новости
Знакомые доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказали о его проблемах с алкоголем. Их слова приводит «Московский комсомолец».
Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.
«Соколов — пьяница. На всех мероприятиях, где мы сталкивались, он безобразно напивался и вел себя агрессивно. Но умалять его достоинства как историка — глупо», — заявил он.
По словам коллеги доцента, он превращал в повод для выпивки любую значимую дату.
«Однажды в Мраморном дворце отмечали очередное историческое событие, которое вылилось в празднование дня рождения Соколова. Он крепко напился, орал, прыгал по столам. Удержу он не знал. Причем ему хватало немного спиртного, чтобы напиться в хлам», — подчеркнул Матлин.
Также Матлин рассказал, что в 1999 году Соколов был фигурантом дела о хищении из фондов Исторического музея. Сначала он был одним из подозреваемых, а потом его перевели в статус свидетеля, однако историк находился под подпиской о невыезде.
Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.
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Теги:
Общество , Олег Соколов , Московский комсомолец
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