Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»

«Соколов может потерять рассудок»

Соколов — историк, доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. На прошлой неделе он, как сообщал «Рамблер», убил и расчленил свою возлюбленную и бывшую студентку Анастасию Ещенко и был в этом уличен, а на этой — арестован.

По словам его адвоката, физическое состояние Соколова удовлетворительное, а эмоциональное — «полуживое».

Александр Почуев заявил, что ученый очень сильно подавлен морально по той причине, что ни с кем, кроме своих юристов и охранников в следственном изоляторе , не может обсудить «свою трагедию», остался с нею наедине.

Адвокат не исключил даже, что Соколов может потерять рассудок. Более того, назвал вероятность того, что все-таки потеряет, большой.

Он упомянул, что историк часто «срывается на слезы» во время следственных действий. Также юрист признался, что рад отсутствию в СИЗО, в котором пребывает Соколов, телевизора — благодаря этому тот не видит, как средства массовой информации освещают его дело.