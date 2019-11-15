Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»

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Армия

«Соколов может потерять рассудок» 

Рамблер 51 минуту назад
Доцент Олег Соколов может потерять рассудок, заявил «360» его адвокат Александр Почуев.
Соколов — историк, доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. На прошлой неделе он, как сообщал «Рамблер», убил и расчленил свою возлюбленную и бывшую студентку Анастасию Ещенко и был в этом уличен, а на этой — арестован.
По словам его адвоката, физическое состояние Соколова удовлетворительное, а эмоциональное — «полуживое».
Александр Почуев заявил, что ученый очень сильно подавлен морально по той причине, что ни с кем, кроме своих юристов и охранников в следственном изоляторе, не может обсудить «свою трагедию», остался с нею наедине.
Адвокат не исключил даже, что Соколов может потерять рассудок. Более того, назвал вероятность того, что все-таки потеряет, большой.
Он упомянул, что историк часто «срывается на слезы» во время следственных действий. Также юрист признался, что рад отсутствию в СИЗО, в котором пребывает Соколов, телевизора — благодаря этому тот не видит, как средства массовой информации освещают его дело.
Комментарии23 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Олег Соколов , ФСИН
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