Канделаки обратилась к «пропагандисту номер один»

Владимира Соловьева поздравили с днем рождения российские звезды телевидения.

Она отметила, что во многом не согласна с Соловьевым и их отношения «прошли множество стадий». Однако Канделаки ценит и уважает его за умение «отстоять свою позицию в открытом диалоге, предоставить оппоненту площадку и общаться с ним напрямую, а не за глаза.

»Хочу лишь сказать, что безотносительно того, нравишься ты кому-то или нет, ты пропагандист номер один в нашей стране. Будь таких ярких людей больше, жить нам стало бы точно веселее. Глядя на тебя, можно учиться тому, как отчаянно и одержимо человек может отстаивать свою позицию. В этом смысле ты большой профессионал», -написала Канделаки.

Медиаменеджер предрекла, что Соловьев «ещё много лет будет нервировать своих врагов» и «удивлять своих друзей».

Отметила заслуги Соловьева и телеведущая – Ксения Собчак . Она написала в соцсетях, что Соловьёв, на ее взгляд — «самый талантливый проводник госвзглядов сегодня».

«И отрицать, что он талантливый полемист, — глупо», — добавила Собчак.