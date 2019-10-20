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Канделаки обратилась к «пропагандисту номер один» 

Рамблер 52 минуты назад
Владимира Соловьева поздравили с днем рождения российские звезды телевидения.
Собчак потребовала запретить Соловьеву въезд в Италию
Медиаменеджер Тина Канделаки поздравила Владимира Соловьева с днем рождения в своем телеграм-канале.
Она отметила, что во многом не согласна с Соловьевым и их отношения «прошли множество стадий». Однако Канделаки ценит и уважает его за умение «отстоять свою позицию в открытом диалоге, предоставить оппоненту площадку и общаться с ним напрямую, а не за глаза.
»Хочу лишь сказать, что безотносительно того, нравишься ты кому-то или нет, ты пропагандист номер один в нашей стране. Будь таких ярких людей больше, жить нам стало бы точно веселее. Глядя на тебя, можно учиться тому, как отчаянно и одержимо человек может отстаивать свою позицию. В этом смысле ты большой профессионал», -написала Канделаки.
Медиаменеджер предрекла, что Соловьев «ещё много лет будет нервировать своих врагов» и «удивлять своих друзей».
Отметила заслуги Соловьева и телеведущая –Ксения Собчак. Она написала в соцсетях, что Соловьёв, на ее взгляд — «самый талантливый проводник госвзглядов сегодня».
«И отрицать, что он талантливый полемист, — глупо», — добавила Собчак.
В прошлом году эксперты выяснили, что телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер как журналисты пользуются наибольшим авторитетом у российских зрителей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Соловьев дал американцам совет, как научиться понимать Россию.
Комментарии57
Общество , Видео , Тина Канделаки , Владимир Познер , Андрей Малахов , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Италия
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